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Подставка барная, бук, бежевый - фото 1

Подставка барная, бук, бежевый

Артикул: CH-058-875
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина265 мм
  • Высота175 мм
  • Материалбук
  • Цветбежевый

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