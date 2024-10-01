Товар в корзине. Перейти
Диспенсер для стаканов, пластик, черный - фото 1Диспенсер для стаканов, пластик, черный - фото 2Диспенсер для стаканов, пластик, черный - фото 3Диспенсер для стаканов, пластик, черный - фото 4Диспенсер для стаканов, пластик, черный - фото 5

Диспенсер для стаканов, пластик, черный

Артикул: CH-058-900
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный
Фотография товара Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный от компании ChiedoCover.
Следующий Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный
Фотография товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина131 мм
  • Ширина114 мм
  • Высота455 мм
  • Диаметр480 мм
  • Вес1,76 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 270

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 960

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Салатник с ручками, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Салатник с ручками, сталь, 5л

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-рыба для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Блюдо-рыба для комплимента

12
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый

11
В наличии 48 шт.

Другие товары из раздела подставки барные

Настоящее фото товара Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик

13
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, 5 отделений, фанера, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Подставка барная, 5 отделений, фанера

12
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, фанера, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 000

Подставка барная, фанера, коричневый

10
В наличии
Фотография товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430

Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая

5
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 44027
3 323 ₽

Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Подставка барная, дуб, темно-коричневый

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул бук, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул бук, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 160

Диспенсер для капсул бук, деревянный

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Органайзер барный, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350

Органайзер барный, дуб, деревянный

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 210

Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 610

Диспенсер для капсул металл, черный

14
В наличии 136 шт.

Товар в корзине

Диспенсер для стаканов, пластик, черный
Диспенсер для стаканов, пластик, черный
от 1 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 270

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 960

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм

6
В наличии 10 шт.