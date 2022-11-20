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Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 1Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 2Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 3Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 4Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 5Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые - фото 6

Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий, ножки бежевые

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес10,4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

Выполненные заказы

Стул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилка
Стул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилкаСтул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилкаСтул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилкаСтул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилкаСтул Тюльпан полубарный, Bella 21, цвет ножек-белая морилка
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