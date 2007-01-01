МИНПРОМТОРГ
от6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, голубой, ножки черные
от6 390₽
Оптовая цена
Барный стул Фолкрик, бежевый велюр
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 290₽33
9 290 ₽
Стул Сафир, шенилл Виола грей, старинный орех
от10 390₽
Оптовая цена
Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый
В наличии 19 шт.
Распродажа
от5 990₽38
9 590 ₽
Стул Баунти, велюр, золотой каркас
от38 990₽
Оптовая цена
Стул барный Лонки, ножки белые
от6 790₽
Оптовая цена
Стул вращающийся Флекс велюр синий
В наличии 1 шт.
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фисташковый
4 790₽
Стул Пиннате, барный, светло-серый, белый, велюр
28 390₽
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, белый
В наличии 10 шт.