Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Глубина620 мм
- Вес10,4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой
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