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Настоящее фото товара Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые
58 оценок
8 19011
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 1Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 2Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 3Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 4Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 5Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 6Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые

Артикул: CH-026-376
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес10,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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