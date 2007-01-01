Характеристики товара
Описание
Стул Ayla выполнен в современном стиле с лаконичными формами и элегантными линиями. Белые металлические ножки придают модели лёгкость, а полукруглая спинка добавляет мягкости силуэту, обеспечивая не только удобство, но и изящный внешний вид. Обивка из ткани букле отличается приятной текстурой и трендовой фактурой. Этот материал устойчив к износу, хорошо держит форму и создаёт уютный, тактильно комфортный эффект. Наполнитель сиденья из поролона обеспечивает мягкую посадку, делая использование стула особенно комфортным даже при длительном сидении. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует прочность и долговечность. Металлические ножки обеспечивают устойчивость, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин. Ayla станет отличным выбором для дома, подойдёт для обеденной зоны или кухни, а также органично впишется в интерьер гостиной, ресторана или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки13.75 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики1130
- Изделия стопируютсяНет