Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки
15 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 1Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 2Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 3Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 4Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 5Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 6Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки - фото 7
NEW

Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки

Артикул: CH-081-546
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Ayla выполнен в современном стиле с лаконичными формами и элегантными линиями. Белые металлические ножки придают модели лёгкость, а полукруглая спинка добавляет мягкости силуэту, обеспечивая не только удобство, но и изящный внешний вид. Обивка из ткани букле отличается приятной текстурой и трендовой фактурой. Этот материал устойчив к износу, хорошо держит форму и создаёт уютный, тактильно комфортный эффект. Наполнитель сиденья из поролона обеспечивает мягкую посадку, делая использование стула особенно комфортным даже при длительном сидении. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует прочность и долговечность. Металлические ножки обеспечивают устойчивость, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин. Ayla станет отличным выбором для дома, подойдёт для обеденной зоны или кухни, а также органично впишется в интерьер гостиной, ресторана или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки13.75 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики1130
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, белый деревянный

44
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ricco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19026
9 590 ₽

Стул Ricco, серый

12
Фотография товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром

11
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 99 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Florida, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, светло-бежевый

5
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, оранжевый

6
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, бордовый

12
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, экокожа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, экокожа, светло-коричневый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый), произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый)

38
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, трехместный

92
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 89010
14 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа

74
В наличии 19 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой зеленый

64
Фотография товара Стол Edson Max от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Edson Max

40
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон, long левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон, long левый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 090
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон, long левый

7
Фотография товара Кресло Heart Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
74 690
Оптовая цена

Кресло Heart Cone

48
Фотография товара Диван Sofa двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Sofa двухместный

57
В наличии 22 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Born, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Born, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Born, серый

13
Фотография товара Диван Алькор mini, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Диван Алькор mini, велюр

7

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Челси светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Челси светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79039
7 800 ₽Оптовая цена

Стул Челси светло-серый / черный

45
Распродажа
Фотография товара Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89011
6 590 ₽Оптовая цена

Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец

38
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Филл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, бежевый

9
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле синий

26
Фотография товара Стул Hans темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans темно-серый, черный

12
Фотография товара Стул Fabricius черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius черный, коричневый

10
Фотография товара Стул Brace, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Brace, велюр, серый

26
В наличии 97 шт.
Фотография товара Стул Seran Enchan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seran Enchan, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стул Seran Enchan

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Tvirs, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tvirs, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул Tvirs, коричневый

14

Товар в корзине

Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки
Стул обеденный Ayla, серый, белые ножки
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый), произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый)

38
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, трехместный

92
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 89010
14 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа

74
В наличии 19 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой зеленый

64

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности