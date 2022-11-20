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Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый - фото 1Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый - фото 2Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый - фото 3

Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый

Артикул: CH-052-664
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из хромированной трубчатой стали Ø17 мм (толщина 2 мм).
Сиденье и спинка выполнены из устойчивого к УФ-излучениям поликарбоната.

Стул предназначен для использования в помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.34 м3

Вес брутто: 5.57 кг

Размер упаковки: 650х520х1000 мм

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5,57 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияТурция

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