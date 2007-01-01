Характеристики товара
Описание
Стул Ariana в насыщенном нефритовом цвете: Изысканность и надежность в одном изделии!
Познакомьтесь со стулом Ariana, который станет великолепным дополнением вашего интерьера! Этот современный пластиковый стул, выполненный из полипропилена с окраской в массе, не только привлекает внимание своим нефритовым цветом, но и отличается выдающейся прочностью и долговечностью.
Изготовленный из высококачественного материала, стул Ariana способен выдерживать вес до 120 кг, что делает его отличным выбором для дома, офиса, гостиницы или ресторана.
Стул поставляется в разобранном виде, что облегчает его транспортировку и хранение. Легкость сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым приобретением без лишних усилий.
Кроме того, Ariana прекрасно подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это значит, что его можно использовать как в помещении, так и на улице, не беспокоясь о сохранности.
Выберите стул Ariana в цвете нефрит и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где элегантность сочетается с комфортом и надежностью!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина525 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет