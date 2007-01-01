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Пластиковый стул Maya белый

Артикул: CH-077-468
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Maya в белом цвете: Стиль и надежность в одном изделии!

Познакомьтесь с Maya — идеальным дополнением для вашего интерьера!

Этот современный пластиковый стул Maya, изготовленный из полипропилена с окраской в массе, привлекает внимание своим элегантным белым цветом и отличается высокой прочностью и долговечностью. Maya не боится воздействия внешней среды, что делает его отличным выбором как для помещений, так и для уличного использования.

Изготовленный из качественных материалов, Maya способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что делает его подходящим для дома, офиса, гостиницы или ресторана. Maya поставляется в разобранном виде, что упрощает его транспортировку и хранение. Простота сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым предметом мебели без лишних хлопот.

Кроме того, Maya идеально подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это означает, что вы можете использовать его без опасений за сохранность даже в самых разнообразных погодных условиях.

Выберите Maya в белом цвете и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где стиль гармонирует с комфортом и надежностью!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пластиковый стул Maya белый
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