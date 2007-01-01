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Пластиковый стул Kalli тиффани

Артикул: CH-077-464
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Kalli в цвете Тиффани: Изысканность и надежность в одном изделии!

Познакомьтесь с Kalli, который станет великолепным дополнением вашего интерьера!

Этот современный пластиковый Kalli, выполненный из полипропилена с окраской в массе, не только привлекает внимание своим цветом Тиффани, но и отличается выдающейся прочностью и долговечностью.

Kalli не боится погодных условий, что делает его идеальным выбором для использования как в помещении, так и на улице.

Изготовленный из высококачественного материала, Kalli способен выдерживать вес до 120 кг, что делает его отличным выбором для дома, офиса, гостиницы или ресторана. Kalli поставляется в разобранном виде, что облегчает его транспортировку и хранение. Легкость сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым приобретением без лишних усилий.

Кроме того, Kalli прекрасно подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это значит, что вы можете использовать его без беспокойства о сохранности даже в самых разнообразных погодных условиях.

Выберите Kalli в цвете Тиффани и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где элегантность сочетается с комфортом и надежностью!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пластиковый стул Kalli тиффани
7 390
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