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Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 1Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 2Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 3Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 4Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 5
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Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый

Артикул: CH-076-854
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Гляссе» подойдет для компании из 5 человек.

В ее составе:

- трехместный диван «Гляссе» – 1900×880×990 мм.

- два кресла «Гляссе» – 730×880×990 мм.

- стол «Латте» – 1600×900×750 мм.Каркас мебели алюминиевый.

Он оформлен с помощью искусственного ротанга круглой формы и был оплетен ручным способом. Цвет плетение - коричневый.На креслах и диване располагаются мягкие подушки серо-коричневого цвета. Съёмные чехлы подушек пошиты из полиэстера. Материал имеет плотность 230гр/м2. Влагоотталкивающая пропитка усиливает защитные качества материала.Столешница обеденного стола изготовлена из высокопрочного закаленного стекла, которое по стандартам используется в пищевой промышленности.

Габариты упаковки (ДШВ)
1920×900×1000; 1640×70×940; 600×700×1300; 750×900×1000 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес91 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки93.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый
Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый
286 890
В корзине

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