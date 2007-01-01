Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Гляссе» подойдет для компании из 5 человек.
В ее составе:
- трехместный диван «Гляссе» – 1900×880×990 мм.
- два кресла «Гляссе» – 730×880×990 мм.
- стол «Латте» – 1600×900×750 мм.Каркас мебели алюминиевый.
Он оформлен с помощью искусственного ротанга круглой формы и был оплетен ручным способом. Цвет плетение - коричневый.На креслах и диване располагаются мягкие подушки серо-коричневого цвета. Съёмные чехлы подушек пошиты из полиэстера. Материал имеет плотность 230гр/м2. Влагоотталкивающая пропитка усиливает защитные качества материала.Столешница обеденного стола изготовлена из высокопрочного закаленного стекла, которое по стандартам используется в пищевой промышленности.
Габариты упаковки (ДШВ)
1920×900×1000; 1640×70×940; 600×700×1300; 750×900×1000 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес91 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки93.50 кг
- Изделия стопируютсяНет