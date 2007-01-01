Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800
11 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800 - фото 1Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800 - фото 2Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800 - фото 3Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800 - фото 4

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800

Артикул: CH-088-031
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван угловой Лаунж, левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
69 790
Оптовая цена

Диван угловой Лаунж, левый

43
Фотография товара Стол барный Virtuos D, орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, орех/ белый

39
Фотография товара Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 800
Оптовая цена

Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый

33
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990

Диван Винтаж, велюр

7
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром

12
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 53011
3 950 ₽

Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный

13
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый

13
Фотография товара Диван Хаул, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, какао, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, какао

6
Фотография товара Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл

12
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МН, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Подстолье Кобе МН, коричневый, черный

10
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони, черный, 900х900

12
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони, черный, 1400х600

10
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье Балкони 1НР, черный, 800х800

11
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х700

14
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900

8
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800

5
Фотография товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье Балкони 2НР, черный, 700х700

7
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600

9
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800

6

Товар в корзине

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800
Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности