Характеристики товара
Описание
Модель 4007 - подстолье из нержавеющей стали с самым большим размером основания - 50 см. Да, оно чуть-чуть дороже маленьких и стандарных подстолий, зато ваш стол будет обладать повышенной устойчивостью.
Эта старшая модель комплектуется более толстой стойкой - 76 мм и усиленным крепежом к столешнице, т.к. изначально предусмотрена для использования более тяжелых, большхе столшниц.
Холодный матовый блеск поверхности и выглядит лучше, чем хром, и долговечнее его.
Комплектуется 6-ю регулировочными ножками-опорами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес14,6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
- Материалсталь
- Материал подстольясталь
- Цветчерный