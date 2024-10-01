Товар в корзине. Перейти
Подстолье 4107 - фото 1

Подстолье 4107

Артикул: CH-066-129
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 1245
Фотография товара Подстолье металлическое 1245 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1010
Фотография товара Подстолье металлическое 1010 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель 4007 - подстолье из нержавеющей стали с самым большим размером основания - 50 см. Да, оно чуть-чуть дороже маленьких и стандарных подстолий, зато ваш стол будет обладать повышенной устойчивостью.

Эта старшая модель комплектуется более толстой стойкой - 76 мм и усиленным крепежом к столешнице, т.к. изначально предусмотрена для использования более тяжелых, большхе столшниц.

Холодный матовый блеск поверхности и выглядит лучше, чем хром, и долговечнее его.

Комплектуется 6-ю регулировочными ножками-опорами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14,6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье Блин №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Блин №1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Подстолье Блин №1

86
Распродажа
Фотография товара Подстолье Нью-Дели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Нью-Дели, произведённого компанией ChiedoCover
1 89018
2 290 ₽Оптовая цена

Подстолье Нью-Дели

56
Фотография товара Подстолье металлическое 1010EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1010EM

84
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Кобе М, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Подстолье Кобе М

96
Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Основание для стола Ландау, черный муар

97
Настоящее фото товара Основание для стола Ленойр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Основание для стола Ленойр, бежевый

75
Фотография товара Подстолье Лофт 76 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 76, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Подстолье Лофт 76

68
Фотография товара Подстолье фуд-корт белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт белое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Подстолье фуд-корт белое

79
Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95
Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
New
Фотография товара Столешница Couffaine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Couffaine, произведённого компанией ChiedoCover
от127 490

Столешница Couffaine

14
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм

36
Фотография товара Столешница Корунд Сосна Лоредо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Сосна Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Сосна Лоредо

49
New
Фотография товара Столешница Zoe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Zoe, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490

Столешница Zoe

9
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Arentariya

36
Фотография товара Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80

47
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

39
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700

47

Другие товары из раздела стальные подстолья

Фотография товара Подстолье металлическое 1041EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1041EM, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1041EM

53
Фотография товара Подстолье Ярис №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ярис №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Подстолье Ярис №2

93
Настоящее фото товара Подстолье ПО-17, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Подстолье ПО-17

81
Фотография товара Подстолье 2126EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2126EM, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Подстолье 2126EM

63
Фотография товара Подстолье Poster, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Poster, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Подстолье Poster, лофт

99
Фотография товара Подстолье Loft Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Loft Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Подстолье Loft Designe

11
Фотография товара Подстолье 2164EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2164EM, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Подстолье 2164EM

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 2165EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2165EM, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Подстолье 2165EM

7
Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 70 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 70 М, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽

Подстолье Классик 70 М

10
Настоящее фото товара Подстолье 4018W(белый), произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Подстолье 4018W(белый)

13

Товар в корзине

Подстолье 4107
Подстолье 4107
от 6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
New
Фотография товара Столешница Couffaine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Couffaine, произведённого компанией ChiedoCover
от127 490

Столешница Couffaine

14
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм

36