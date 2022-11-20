колонна гексагональная
размер основания: 400х400мм/450х450мм
крепление: крест 450х450 мм
четыре регулируемых по высоте опоры
материал основания: матовая нержавейка
материал колонны: матовая нержавейка
вес: 11,5 — 14 кг, в зависимости от модели
Стол Лидер 1
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500
Стол Лидер 6, 700x700
Стол ОРИОН-5, D1100
Стол ЛИРА/180, 2000x1000
Стол ЛИРА/180, 1400x900
Подстолье ПО-15
Подстолье ПО-11
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье Круз 60 М