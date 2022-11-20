Подстолье ПО-17

14 оценок

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Подстолье ПО-17

5
10 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Подстолье ПД-03
Подстолье ПД-03
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Подстолье ПО-14

Характеристики товара

Описание

колонна гексагональная
размер основания: 400х400мм/450х450мм
крепление: крест 450х450 мм
четыре регулируемых по высоте опоры
материал основания: матовая нержавейка
материал колонны: матовая нержавейка
вес: 11,5 — 14 кг, в зависимости от модели

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес14 кг

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