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Настоящее фото товара Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит
12 оценок
10 990
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Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит - фото 1Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит - фото 2Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит - фото 3Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит - фото 4Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит - фото 5

Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит

Артикул: CH-088-107
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Вирол — современная эстетика и уют натурального плетения. Стул Вирол сочетает легкий современный силуэт, минималистичную форму и выразительное ротанговое плетение. Терракотовый оттенок сиденья и спинки гармонично контрастирует с алюминиевым каркасом цвета антрацит, создавая стильный и уютный образ для современных outdoor-пространств. Плавные линии спинки и интегрированные подлокотники делают модель визуально легкой и элегантной.

Сиденье и спинка выполнены из ротанга — прочного и износостойкого материала, устойчивого к ежедневной эксплуатации и внешним воздействиям. Плетеная структура хорошо пропускает воздух, обеспечивает комфортную посадку и придает мебели выразительную текстуру. Ротанг прост в уходе, долго сохраняет привлекательный внешний вид и отлично подходит для использования на открытом воздухе. Каркас изготовлен из алюминия — легкого, прочного и устойчивого к коррозии материала. Алюминиевая конструкция обеспечивает устойчивость, долговечность и удобство перемещения, сохраняя аккуратный внешний вид даже при активной эксплуатации.

Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку, а стопируемая конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать несколько стульев одновременно. Минималистичная форма делает модель универсальным решением для разных экстерьеров.

Стул Вирол отлично подойдет для сада, террасы, балкона, патио, кафе или летней веранды. Модель сочетает современный внешний вид, практичные материалы и высокую функциональность, создавая комфортное пространство для отдыха и общения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес3.3 кг
  • Цветантрацит, терракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки3.30 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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