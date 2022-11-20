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          Фотография Подстолье чугунное 4076 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подстолье чугунное 4076

          4.2
          Оптовая цена
          от 5 890 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье чугунное 4076
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          Подстолье чугунное 4076

          4.2
          5890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота600 мм
          • Длина820 мм
          • Ширина500 мм
          • Вес21 кг
          • Материал подстольячугун

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