Подстолье хромированное 0112ЕМ

13 оценок

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Подстолье хромированное 0112ЕМ

4.5
5 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Размер основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер креста: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольясталь

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