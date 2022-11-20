Подстолье хромированное. Размер основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер креста: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.
Диван с подлокотниками
Нож столовый Оптима
Кровать Лофт Huntley
Столешница слэб №21
Стеновая панель Викинг, олива
Скамья Montero 3 seater bench
Люстра Cecilia 6
Стол С-35
Тарелка Лист пальмы
Стул Eames SD, светло-серый
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255