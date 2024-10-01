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Подстолье 4017 - фото 1

Подстолье 4017

Артикул: CH-066-126
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель 4017 - легенда с массой 30 кг., танк среди всех подстолий!

Выдерживает самые большие и тяжелые столешницы вплоть до 160 см. С таким подстольем можно не переживать, что с него опрокинут что-либо, задев случайно на банкете.

Тяжеленный низ, усиленные стойки и увеличенного размера верхние крышки для крепления столешницы - это воплощение мощи.

Традиционно - черная матовая порошковая окраска, регулировчные ножки в основании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес30,1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1600*900 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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