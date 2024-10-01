Характеристики товара
Описание
Модель 4017 - легенда с массой 30 кг., танк среди всех подстолий!
Выдерживает самые большие и тяжелые столешницы вплоть до 160 см. С таким подстольем можно не переживать, что с него опрокинут что-либо, задев случайно на банкете.
Тяжеленный низ, усиленные стойки и увеличенного размера верхние крышки для крепления столешницы - это воплощение мощи.
Традиционно - черная матовая порошковая окраска, регулировчные ножки в основании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес30,1 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1600*900 мм
- Материалсталь
- Цветчерный