Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина680 мм
- Длина680 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье металлическое 1208
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Наволочка 70x70 125гр
Наволочка 60x60 140гр
Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Подстолье чугунное 4070
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247