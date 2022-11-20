Подстолье на ТРЕХ опорах
Общий габаритный размер: 1550х450х720 мм
Основания: из листа толщиной 5 мм, ф. 450 мм - 3 шт
Стойки: круглая труба: ф76 мм
Верхнее крепление: размером 1550х350 мм, из трубы 25х25 мм
Порошковая покраска в любой цвет по каталогу RAL K7 Classic
Возможно изготовление столешницы из натурального МАССИВА или ЛДСП.
Изготовление на заказ по Вашим размерам!
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Подстолье ПО-14
Подстолье ПО-15
Подстолье ПО-11
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Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
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