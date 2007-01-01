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Настоящее фото товара Стул поворотный Тимос Стиль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Тимос Стиль, серый
11 оценок
8 890
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Стул поворотный Тимос Стиль, серый - фото 1Стул поворотный Тимос Стиль, серый - фото 2Стул поворотный Тимос Стиль, серый - фото 3Стул поворотный Тимос Стиль, серый - фото 4

Стул поворотный Тимос Стиль, серый

Артикул: CH-088-446
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен в выразительном стиле лофт и предназначен для интенсивного использования в сегменте Хорека, а также для современных жилых интерьеров. Модель отличается стёганой спинкой, мягкими подлокотниками и комфортной глубокой посадкой.

Сиденье и спинка изготовлены на металлокаркасе с наполнением из высококачественного пенополиуретана и обивкой из ткани или экокожи, а основание представляет собой цельносварной каркас из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием и поворотной площадкой с вращением на 360°. Максимальная нагрузка — до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья515 мм
  • Вес8.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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