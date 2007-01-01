Характеристики товара
Описание
Стул выполнен в выразительном стиле лофт и предназначен для интенсивного использования в сегменте Хорека, а также для современных жилых интерьеров. Модель отличается стёганой спинкой, мягкими подлокотниками и комфортной глубокой посадкой.
Сиденье и спинка изготовлены на металлокаркасе с наполнением из высококачественного пенополиуретана и обивкой из ткани или экокожи, а основание представляет собой цельносварной каркас из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием и поворотной площадкой с вращением на 360°. Максимальная нагрузка — до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья515 мм
- Вес8.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет