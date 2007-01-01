Характеристики товара
Описание
Наши подушки для складных стульев Фолд — это вложение в репутацию вашего мероприятия и комфорт гостей. Они объединяют надежность, мобильность и эстетику, помогая вам создавать безупречную рассадку где угодно — в банкетном зале, на террасе или за городом.
Ключевые преимущества:
Комфорт на любом мероприятии.
Мягкий, упругий наполнитель подушек делает даже простой складной стул удобным для долгого сидения — гости банкета, конференции или свадьбы останутся довольны, а атмосфера события станет гостеприимнее.
Износостойкость при активной эксплуатации.
Подушки изготовлены из прочных тканей, устойчивых к истиранию, выцветанию и многократным циклам складывания/раскладывания. Они сохраняют форму и опрятный вид при интенсивном использовании на выездных и стационарных мероприятиях.
Практичность и легкий уход.
Чехлы быстро снимаются, их можно стирать и чистить. Подушки легко складируются и компактно хранятся вместе со стульями, экономя место и упрощая логистику кейтеринга и банкетных служб.
Универсальность и стиль.
Лаконичный дизайн и широкая палитра цветов позволяют подобрать подушки практически к любым складным стульям и вписать их в оформление мероприятия — от строгого корпоратива до романтичной свадьбы. Модели с удобными креплениями (завязки/липучки) надежно фиксируются и не скользят.
Выгода для вашего бизнеса.
Мы предлагаем оптовые цены и долговечный продукт, который не придется часто обновлять. Это позволяет оптимизировать бюджет на оснащение банкетных залов, ресторанов и event-компаний без компромиссов по качеству.
Цвет подушки может быть любым. Уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Толщина300 мм
- НаполнительСтандартный поролон
- Материалоксфорд
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет