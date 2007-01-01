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Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый
6 оценок
990
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Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый - фото 1Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый - фото 2Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый - фото 3Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый - фото 4Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый производства ChiedoCover
Новинка

Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

Артикул: CH-088-310
6 оценок
Основные характеристики
  • Толщина300 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материалоксфорд
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наши подушки для складных стульев Фолд — это вложение в репутацию вашего мероприятия и комфорт гостей. Они объединяют надежность, мобильность и эстетику, помогая вам создавать безупречную рассадку где угодно — в банкетном зале, на террасе или за городом.

Ключевые преимущества:

Комфорт на любом мероприятии.

Мягкий, упругий наполнитель подушек делает даже простой складной стул удобным для долгого сидения — гости банкета, конференции или свадьбы останутся довольны, а атмосфера события станет гостеприимнее.

Износостойкость при активной эксплуатации.

Подушки изготовлены из прочных тканей, устойчивых к истиранию, выцветанию и многократным циклам складывания/раскладывания. Они сохраняют форму и опрятный вид при интенсивном использовании на выездных и стационарных мероприятиях.

Практичность и легкий уход.

Чехлы быстро снимаются, их можно стирать и чистить. Подушки легко складируются и компактно хранятся вместе со стульями, экономя место и упрощая логистику кейтеринга и банкетных служб.

Универсальность и стиль.

Лаконичный дизайн и широкая палитра цветов позволяют подобрать подушки практически к любым складным стульям и вписать их в оформление мероприятия — от строгого корпоратива до романтичной свадьбы. Модели с удобными креплениями (завязки/липучки) надежно фиксируются и не скользят.

Выгода для вашего бизнеса.

Мы предлагаем оптовые цены и долговечный продукт, который не придется часто обновлять. Это позволяет оптимизировать бюджет на оснащение банкетных залов, ресторанов и event-компаний без компромиссов по качеству.

Цвет подушки может быть любым. Уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина300 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материалоксфорд
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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