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Половник, сталь нержавеющая, 200 мл, 37 см, металлическая - фото 1

Половник, сталь нержавеющая, 200 мл, 37 см, металлическая

Артикул: CH-059-435
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,250 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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