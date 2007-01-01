Характеристики товара
Описание
Барный стул из коллекции Исла — это стильный и современный элемент, который станет идеальным дополнением вашего интерьера.
Этот барный стул выделяется своими чистыми линиями и современными формами.Комбинация черного и бежевого цветов в обивке делает его универсальным решением для различных интерьеров — от уютных кухонь до стильных баров.
Барный стул не только удобен для сидения, но и служит стильным акцентом в вашем пространстве, создавая атмосферу комфорта и уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес11 кг
- Материалфанера, сталь, шпон, полиэстер
- Материал каркасасталь, фанера
- Цветбежевый
- Цвет ножекчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет