Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Блум синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Блум синий, хром
6 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Блум синий, хром - фото 1Полукресло Блум синий, хром - фото 2Полукресло Блум синий, хром - фото 3

Полукресло Блум синий, хром

Артикул: CH-069-739
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Самбука экокожа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсиний
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Джеймс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Полукресло Джеймс

95
Фотография товара Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от61 190
Оптовая цена

Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом

31
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех

30
Фотография товара Стул Джери, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джери, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Джери, черный

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Аура графит, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Аура графит, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 09020
14 990 ₽Оптовая цена

Полукресло Аура графит, золото

14
Фотография товара Полукресло Блум серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум серый, хром

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук

11
Новинка
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех

13
В пути 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Журнальный столик Финика M Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Торос черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Торос черный

66
Фотография товара Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый

61
Фотография товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт

50
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика М со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика М со стеклом

31
Фотография товара Стол Молли раздвижной, дуб, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Молли раздвижной, дуб, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена

Стол Молли раздвижной, дуб, черное основание

9
Фотография товара Журнальный стол Фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Журнальный стол Фуд-корт

45
Хит
Фотография товара Стол обеденный Khalida от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от25 29028
34 990 ₽

Стол обеденный Khalida

34
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 49046
33 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром

26
В наличии 41 шт.

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Полукресло Ува S черный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S черный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S черный/ венге

45
Фотография товара Полукресло Ува S коричневый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S коричневый/ венге

38
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ венге

39
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый

33
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр

9
Фотография товара Полукресло Pluton, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Pluton, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Полукресло Pluton, мягкое сидение

13
Фотография товара Полукресло Блисс бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс бежевый, черный

5
Фотография товара Полукресло Блисс латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс латте, хром

8
Фотография товара Полукресло Блум серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум серый, черный

11
Фотография товара Полукресло Блум синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум синий, черный

11

Товар в корзине

Полукресло Блум синий, хром
Полукресло Блум синий, хром
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Журнальный столик Финика M Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Торос черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Торос черный

66
Фотография товара Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый

61

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности