Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Блум кирпичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Блум кирпичный, черный
5 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Блум кирпичный, черный - фото 1Полукресло Блум кирпичный, черный - фото 2Полукресло Блум кирпичный, черный - фото 3

Полукресло Блум кирпичный, черный

Артикул: CH-069-678
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Самбука экокожа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, кирпичный
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

55
Фотография товара Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом

49
Фотография товара Полукресло Ува S черный/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S черный/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S черный/ золото

46
Фотография товара Полукресло Ува S черный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S черный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S черный/ венге

45
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый

33
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая

66
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490

Полукресло Шарри, велюр Селеста 42, ножки бук, морилка светлый орех

9
Фотография товара Полукресло Блисс латте, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс латте, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс латте, черный

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный Staff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол журнальный Staff

80
Фотография товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт

31
Фотография товара Стол Брун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брун, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стол Брун

59
Фотография товара Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 190

Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный

6
В пути 849 шт.
Фотография товара Комплект обеденной мебели Флоу 1, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект обеденной мебели Флоу 1, белый, произведённого компанией ChiedoCover
91 590
Оптовая цена

Комплект обеденной мебели Флоу 1, белый

8
Фотография товара Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак

43
Фотография товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

77
Фотография товара Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех

48
Распродажа
Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 59027
19 980 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

47
В наличии 7 шт.
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ бук

31
Фотография товара Полукресло Ува S золотой/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S золотой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S золотой/ белый

48
Фотография товара Полукресло Ува K какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува K какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува K какао/ венге

47
Фотография товара Кресло ВудМолд, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Кресло ВудМолд, салатовый

38
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой

15
Фотография товара Полукресло Diana, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Diana, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Полукресло Diana, мягкое сидение

9
Фотография товара Полукресло Спарк бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк бежевый, черный

15
Фотография товара Полукресло Блисс графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс графит, хром

11
Распродажа
Фотография товара Полукресло Петч синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Петч синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
13 49020
16 790 ₽Оптовая цена

Полукресло Петч синий, золото

8
Распродажа
Фотография товара Полукресло Спарк бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
16 69021
21 000 ₽Оптовая цена

Полукресло Спарк бежевый, золотой

12

Товар в корзине

Полукресло Блум кирпичный, черный
Полукресло Блум кирпичный, черный
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный Staff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол журнальный Staff

80
Фотография товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт

31
Фотография товара Стол Брун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брун, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стол Брун

59
Фотография товара Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 190

Комплект Грув, 2 стола журнальных, белый мрамор, черный

6
В пути 849 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности