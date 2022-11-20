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Кресло WoodMold, красный

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Кресло WoodMold, тёмно-бежевый
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Кресло WoodMold, тёмно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.290

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкрасный

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