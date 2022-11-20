Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.290
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина640 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
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Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.290
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