Товар в корзине. Перейти

Кресло WoodMold, серый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло WoodMold, салатовый
Кресло WoodMold, салатовый
Следующий Кресло WoodMold, тёмно-бежевый
Кресло WoodMold, салатовый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.290

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый

Похожие товары

Кресло WoodMold, тёмно-бежевыйНастоящее фото товара Кресло WoodMold, тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
5

Кресло WoodMold, тёмно-бежевый

В наличии 19 шт.
Кресло WoodMold, красныйНастоящее фото товара Кресло WoodMold, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Кресло WoodMold, красный

В наличии 75 шт.
Кресло WoodMold, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло WoodMold, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
8

Кресло WoodMold, оранжевый

В наличии 87 шт.
Стул Sephi, экокожа желтаяНастоящее фото товара Стул Sephi, экокожа желтая, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
13

Стул Sephi, экокожа желтая

Стул Rain, бежево-серыйНастоящее фото товара Стул Rain, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
15

Стул Rain, бежево-серый

В наличии 22 шт.
Стул Rain, белыйНастоящее фото товара Стул Rain, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Rain, белый

В наличии 43 шт.
Стул Louis, белыйНастоящее фото товара Стул Louis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Стул Louis, белый

В наличии 20 шт.
Стул Louis, черныйНастоящее фото товара Стул Louis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Стул Louis, черный

Стул Wishbone интерьерный, кухонный белыйНастоящее фото товара Стул Wishbone интерьерный, кухонный белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
15

Стул Wishbone интерьерный, кухонный белый

Стул Wishbone интерьерный, кухонный черныйНастоящее фото товара Стул Wishbone интерьерный, кухонный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
8

Стул Wishbone интерьерный, кухонный черный

В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела

Стул Elbow интерьерный, кухонный белыйНастоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, кухонный белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
15

Стул Elbow интерьерный, кухонный белый

Стул Elbow интерьерный, кухонный черныйНастоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, кухонный черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Стул Elbow интерьерный, кухонный черный

Стул One, белыйНастоящее фото товара Стул One, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
14

Стул One, белый

Стул One, красныйНастоящее фото товара Стул One, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
8

Стул One, красный

В наличии 5 шт.
Стул Lili стопируемый, желтыйНастоящее фото товара Стул Lili стопируемый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Стул Lili стопируемый, желтый

В наличии 177 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Monile 8, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена
15

Люстра Monile 8

В наличии 23 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Arentariya

Настоящее фото товара Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена
7

Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1100

Диван-кровать Nury 202 cmНастоящее фото товара Диван-кровать Nury 202 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать Nury 202 cm

Настоящее фото товара Полубарный стул Роден Premier, Серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
5

Полубарный стул Роден Premier, Серый велюр

Настоящее фото товара Стул Siattle V, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 350
Оптовая цена
11

Стул Siattle V, синий велюр/ черный каркас