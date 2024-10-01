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Противень для пиццы голубая сталь, черный - фото 1

Противень для пиццы голубая сталь, черный

Артикул: CH-058-365
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,183 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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