Характеристики товара
Описание
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр180 мм
- Вес0,183 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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