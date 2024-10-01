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Противень для пиццы голубая сталь , черный - фото 1

Противень для пиццы голубая сталь , черный

Артикул: CH-058-492
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мателиал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина285 мм
  • Ширина285 мм
  • Высота25 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0,49 кг
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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