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Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый - фото 1Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый - фото 2

Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый

8 оценок
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Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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