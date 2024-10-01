Характеристики товара
Описание
Kit — круглый каркасный пуф на деревянных ножках-шариках. Архитектура предмета базируется на лаконичном дизайне, который подходит для большинства актуальных интерьеров. Модель словно «левитирует» над полом, поддерживая ощущение невесомости. Плавные формы, закругленные края — безопасно, эргономично, безмятежно.Мягкие очертания создают ощущение уюта, баланса, спокойствия. Прочная ворсистая обивка смотрится тепло и привлекательно. Вы легко разместите компактный пуф Kit в любом помещении от прихожей до спальни. Можно использовать его в качестве запасного места для сидения или как функциональное дополнение к креслу, дивану, журнальному столику.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Цветтерракот
- Обивкамех
Параметры упаковки
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.07 м3