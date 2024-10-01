Товар в корзине. Перейти
Пуфик Kit терракотовый - фото 1Пуфик Kit терракотовый - фото 2Пуфик Kit терракотовый - фото 3Пуфик Kit терракотовый - фото 4Пуфик Kit терракотовый - фото 5Пуфик Kit терракотовый - фото 6Пуфик Kit терракотовый - фото 7

Пуфик Kit терракотовый

Артикул: CH-066-305
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Акера, экокожа, ножки бук
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Авадхара
Фотография товара Пуф Авадхара от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Kit — круглый каркасный пуф на деревянных ножках-шариках. Архитектура предмета базируется на лаконичном дизайне, который подходит для большинства актуальных интерьеров. Модель словно «левитирует» над полом, поддерживая ощущение невесомости. Плавные формы, закругленные края — безопасно, эргономично, безмятежно.Мягкие очертания создают ощущение уюта, баланса, спокойствия. Прочная ворсистая обивка смотрится тепло и привлекательно. Вы легко разместите компактный пуф Kit в любом помещении от прихожей до спальни. Можно использовать его в качестве запасного места для сидения или как функциональное дополнение к креслу, дивану, журнальному столику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Цветтерракот
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
от12 4909
13 590 ₽Оптовая цена

Пуф Аккерман

44
Фотография товара Пуф Билли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Билли, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290

Пуф Билли

48
Настоящее фото товара Пуф Эго №1, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Пуф Эго №1

33
Фотография товара Пуф Фред, графит велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, графит велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Пуф Фред, графит велюр/ золотой каркас

38
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый

36
В наличии 43 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

42
В наличии 351 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Спейси велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Спейси велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Пуф Спейси велюр зелёный

77
В наличии 54 шт.
Фотография товара Пуф Star, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Star, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Пуф Star, оливковый

15
Фотография товара Пуф Кейси велюр светло серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кейси велюр светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Кейси велюр светло серый

10
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком, коричневый

7
В наличии 7 шт.В пути 80 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 8907
11 690 ₽Оптовая цена

Стол журнальный АРЕНА белый, черный

48
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Порту, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол журнальный Порту

12
Настоящее фото товара Стол журнальный Allure, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стол журнальный Allure, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 50 см

47
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Edson от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Edson, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стол Edson

60
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Настоящее фото товара Стол эргономичный с кабеле-каналом слева Хисар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол эргономичный с кабеле-каналом слева Хисар

48
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
21 99019
26 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото

37
В наличии 1 шт.В пути 16 шт.
Фотография товара Стол журнальный Эбро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Эбро, произведённого компанией ChiedoCover
от73 290
Оптовая цена

Стол журнальный Эбро

5
Фотография товара Кофейный стол ЛАУНЖ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный стол ЛАУНЖ, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кофейный стол ЛАУНЖ

43
Фотография товара Стол журнальный лофт, комплект Каран от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный лофт, комплект Каран, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол журнальный лофт, комплект Каран

34

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Фотография товара Пуф ЛАУНЖ, 950x650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 950x650, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 950x650

46
Фотография товара Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас

36
В наличии 22 шт.
Фотография товара Пуф Аллен, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Аллен, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Пуф Аллен, розовый

42
Фотография товара Пуф Аллен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Аллен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Пуф Аллен, серый

43
Фотография товара Пуф Келон, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Келон, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Пуф Келон, бирюзовый

47
Настоящее фото товара Пуф вязаный, хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Пуф вязаный, хаки

36
Фотография товара Пуф Unicorn, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Unicorn, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Пуф Unicorn, розовый

11
Настоящее фото товара Пуф Флагман, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Пуф Флагман, кожзам черный

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр фиолетовый

5
Фотография товара Пуфик Pancakes low от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Pancakes low, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Пуфик Pancakes low

7
В наличии 49 шт.

Товар в корзине

Пуфик Kit терракотовый
Пуфик Kit терракотовый
от 7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 8907
11 690 ₽Оптовая цена

Стол журнальный АРЕНА белый, черный

48
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Порту, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол журнальный Порту

12
Настоящее фото товара Стол журнальный Allure, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стол журнальный Allure, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 50 см

47
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Edson от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Edson, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стол Edson

60