Характеристики товара
Описание
Пуфик для самых искушенных покупателей! Богатый золотой цвет каркаса подчеркнет убранство Вашего дома, офиса, дизайн-студии, кафе, бара, ресторана! Пуфик - один из самых универсальных предметов обстановки. Он не занимает много места, функционален, сочетается с большинством интерьеров и поможет там, где обычная мебель не подходит. Модный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Пуф кубической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение золотой металлический с тонкими элементами из прутка. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы и прутка. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Вес4,91 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветзолотой, бирюзовый