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Пуф Marow, голубой

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Пуф Келон, голубой

Характеристики товара

Описание

Пуфик для самых искушенных покупателей! Богатый золотой цвет каркаса подчеркнет убранство Вашего дома, офиса, дизайн-студии, кафе, бара, ресторана! Пуфик - один из самых универсальных предметов обстановки. Он не занимает много места, функционален, сочетается с большинством интерьеров и поможет там, где обычная мебель не подходит. Модный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!

СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Пуф кубической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение золотой металлический с тонкими элементами из прутка. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.

УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы и прутка. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветзолотой, бирюзовый

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