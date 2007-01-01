Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота1080 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес12.05 кг
- Материал сиденьясетка, нейлон
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбелый, хромированный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки580 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет