Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
Reus черная сетка / хром
11 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Reus черная сетка / хром - фото 1Reus черная сетка / хром - фото 2Reus черная сетка / хром - фото 3Reus черная сетка / хром - фото 4Reus черная сетка / хром - фото 5Reus черная сетка / хром - фото 6

Reus черная сетка / хром

Артикул: CH-081-755
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - сетка, нейлон; Материал обивки - сетка, нейлон; Ширина - 54; Глубина - 60; Высота - 108; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 61; Высота максимальная - 118;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12.05 кг
  • Материал сиденьясетка, нейлон
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный, хромированный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 7902
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый

37
В наличии 585 шт.
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, черный

14
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99036
18 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

26
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Carter, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carter, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло Carter, белый пластик

9
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2

458
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 490
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Черный

5
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

26
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

6
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый

5
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Core серый

8
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 39011
10 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 174 шт.

Товар в корзине

Reus черная сетка / хром
Reus черная сетка / хром
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 7902
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый

37
В наличии 585 шт.
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, черный

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности