Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Kolin white, произведённого компанией ChiedoCover
Kolin white
10 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Kolin white - фото 1Kolin white - фото 2Kolin white - фото 3Kolin white - фото 4

Kolin white

Артикул: CH-081-763
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик, искусственная кожа; Материал обивки - пластик, искусственная кожа; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 34; Высота максимальная - 89;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Брейк шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк шоколад

55
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, белый

35
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59021
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey

10
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Стол Master 3 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 3 black, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стол Master 3 black

39
Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа бежевый

39
В наличии 55 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

26
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе, произведённого компанией ChiedoCover
12 59026
16 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе

9
В наличии 53 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49018
12 690 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый

5
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 39011
10 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый

12
В наличии 175 шт.
Фотография товара Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Reus черная сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus черная сетка / хром

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Kolin cappuccino / chrome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Kolin cappuccino / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Kolin cappuccino / chrome

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Kolin white
Kolin white
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Брейк шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк шоколад

55
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, белый

35

Акции для вас

Новость от 30.12.2021 Режим работы в праздничные дни
Режим работы в праздничные дни

Рады поздравить вас с чудесными зимними праздниками!

Новость от 11.11.2019 Большая распродажа! Стулья в наличии со скидкой до 30%
Большая распродажа! Стулья в наличии со скидкой до 30%

Нужны стулья уже сегодня? На нашем складе в Москве хранится более 1500 стульев на любой цвет и вкус.

Новость от 01.12.2023 Выбор покупателей - Деревянные стулья в наличии
Выбор покупателей - Деревянные стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности