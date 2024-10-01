Характеристики товара
Описание
Саночки декоративные. Такие саночки можно поставить под елочку и положить в них подарки, использовать для новогодней фотосессии, в оформлении интерьера кафе, магазина, офиса к новому году. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина500 мм
- Высота180 мм
- Вес2,23 кг
- Материалсосна
- Цветтемно-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки185 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки2.60 кг