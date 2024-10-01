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Торшер V10488-1F Gela - фото 1Торшер V10488-1F Gela - фото 2Торшер V10488-1F Gela - фото 3Торшер V10488-1F Gela - фото 4

Торшер V10488-1F Gela

Артикул: CH-067-013
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двойной абажур выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, который мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы с цоколем E27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла белого цвета. Торшер Gela станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина280 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, текстиль
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки4 кг

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