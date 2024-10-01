Характеристики товара
Описание
Двойной абажур выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, который мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы с цоколем E27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла белого цвета. Торшер Gela станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1500 мм
- Материалметалл, текстиль
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки4 кг