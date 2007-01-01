Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1590 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Цена
|Гармония PS 01-02 (2-ух секционная)
|1060
|580
|780
|20190
|Гармония PS 01-03 (3-х секционная)
|1590
|580
|780
|25190
|Гармония PS 01-04 (4-х секционная)
|2120
|580
|780
|31190
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв