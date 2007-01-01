Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Секция Форли, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Секция Форли, изумрудный
50 оценок
31 690
Товар в корзине. Перейти
Секция Форли, изумрудный - фото 1

Секция Форли, изумрудный

Артикул: CH-012-704
50 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветголубой, зеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция Форли, светло-серый
Фотография товара Секция Форли, светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Секция Форли, голубой
Фотография товара Секция Форли, голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветголубой, зеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 08, бифлекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от56038
890 ₽

Чехол на стул 08, бифлекс белый

7
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

39
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая

37
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18

8

Другие товары из раздела секции стульев

Фотография товара Секция стульев 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Секция стульев 03

43
Фотография товара Секция перфорированная 4х местная, сварная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Секция перфорированная 4х местная, сварная

127
  • черный
  • серый
Фотография товара Секция многоместная Тайм Аут, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм Аут, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Секция многоместная Тайм Аут, синяя

38
Фотография товара Секция многоместная Круиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Круиз, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Секция многоместная Круиз

31
Фотография товара Секция многоместная Травел М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Травел М, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Секция многоместная Травел М

42
Настоящее фото товара Секция Форли, лимонная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена

Секция Форли, лимонная

49
МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 440

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый

7
  • зеленый, золотой
  • коричневый
  • красный, золотой
  • синий, серебряный
Настоящее фото товара Секция стульев Моно, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Секция стульев Моно

8
Настоящее фото товара Секция стульев Флэт, трубы круглого сечения, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Секция стульев Флэт, трубы круглого сечения

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото

14
  • зеленый, золотой
  • коричневый
  • красный, золотой
  • синий, серебряный
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Секция Форли, изумрудный
Секция Форли, изумрудный
от 31 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 08, бифлекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от56038
890 ₽

Чехол на стул 08, бифлекс белый

7
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности