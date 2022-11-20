Товар в корзине. Перейти
Секция многоместная СМ-3 - фото 1

Секция многоместная СМ-3

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3 на балке
Следующий Секция многоместная Кортес
Секция многоместная СМ-3 на балке

Характеристики товара

Описание

Каркас стула: стальная труба D22 мм, толщина стенки 1,2 мм.
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Кратность: 5 шт.
Нагрузка на стул до 250 кг.

Высота от пола до сидения: 495 мм
Высота секции: 880 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 14,2 кг
Штабелируется по 5 шт.
Вес стопки: 72 кг.
Объём стопки: 0,91 м3
Сборка не требуется.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина503 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Цена в ткани:5090
Цена в экокоже:5890

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье Сити 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
8

Подстолье Сити 120х80

Настоящее фото товара Подстолье Сити 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Подстолье Сити 80х80

Настоящее фото товара Плафон Эдисон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Плафон Эдисон

Стойка администратора ИнтерНастоящее фото товара Стойка администратора Интер, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
10

Стойка администратора Интер

Настоящее фото товара Подушка для стула Кьявари, Винил серебрянная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
9

Подушка для стула Кьявари, Винил серебрянная

Настоящее фото товара Кресло Visit , произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
8

Кресло Visit

Обувница Парма 4Настоящее фото товара Обувница Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
13

Обувница Парма 4

Другие товары из разделастулья для зала ожидания
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 168 шт.
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка ЛюксНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
8

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

Стул DAW желтыйНастоящее фото товара Стул DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул DAW желтый

В наличии 22 шт.
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79019
2 190 ₽
5

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
9

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный