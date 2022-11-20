Характеристики товара
Описание
Каркас стула: стальная труба D22 мм, толщина стенки 1,2 мм.
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Кратность: 5 шт.
Нагрузка на стул до 250 кг.
Высота от пола до сидения: 495 мм
Высота секции: 880 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 14,2 кг
Штабелируется по 5 шт.
Вес стопки: 72 кг.
Объём стопки: 0,91 м3
Сборка не требуется.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина503 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветкоричневый