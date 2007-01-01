Секции на металлокаркасе

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев 01
Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев 02
Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Секция стульев 03
Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция стульев 04
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция многоместная СМ-3 на балке
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная СМ-3
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Кортес
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
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Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция перфорированная 3х местная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
9 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция перфорированная 4х местная
Настоящее фото товара Секция Форли, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция Форли, светло-серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Секция Форли, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция Форли, изумрудный
Настоящее фото товара Секция Форли, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
5
Секция Форли, голубой
Настоящее фото товара Секция Форли, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, оранжевый
Настоящее фото товара Секция Форли, лимонная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, лимонная
Настоящее фото товара Секция Форли, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, салатовая
Настоящее фото товара Секция Форли, красная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, красная
Настоящее фото товара Секция Форли, белая, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция Форли, белая
Настоящее фото товара Секция Форли, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция Форли, синяя
Настоящее фото товара Секция Форли кирпичная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция Форли кирпичная
Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 580 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная Эмигрант
Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл+, произведённого компанией ChiedoCover
9 340 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция многоместная Стайл+
Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
8 240 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция многоместная Стайл
Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл+, произведённого компанией ChiedoCover
11 280 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Стилл+
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Секция многоместная Форум+, произведённого компанией ChiedoCover
9 450 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Форум+
Настоящее фото товара Секция многоместная Форум, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная Форум
Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум+, произведённого компанией ChiedoCover
11 570 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция многоместная Феррум+
Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум, произведённого компанией ChiedoCover
10 970 ₽
Оптовая цена
4.9
Секция многоместная Феррум

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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