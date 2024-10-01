Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Диаметр150 мм
- Вес0,26 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный
Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен
Нож столовый «Ханна антик»
Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая
Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая
Линейка барная «Clavis»
Пила для костей сталь, пластик
Тарелка для пасты «Блю Дэппл»
Органайзер барный, дуб, деревянный
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка»
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлическая
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, дерево, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный