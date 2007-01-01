Характеристики товара
Описание
Среди огромного многообразия вариантов уличной мебели, ведущие позиции занимают лавочки и скамейки. Садовые скамейки и уличные лавки являются необходимыми элементами при оформлении придомовой территории или городского парка. Это классическая скамейка для сада, дачи, двора, беседки, парка из металла и дерева. Легко устанавливается и прекрасно смотрится.
Брус окрашен и покрыт яхтным лаком в два слоя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина650 мм
- Высота800 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки1 м3
- Изделия стопируютсяНет