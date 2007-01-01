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Настоящее фото товара Скамейка парковая Боард, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая Боард
12 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Скамейка парковая Боард - фото 1Скамейка парковая Боард - фото 2

Скамейка парковая Боард

Артикул: CH-088-321
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Среди огромного многообразия вариантов уличной мебели, ведущие позиции занимают лавочки и скамейки. Садовые скамейки и уличные лавки являются необходимыми элементами при оформлении придомовой территории или городского парка. Это классическая скамейка для сада, дачи, двора, беседки, парка из металла и дерева. Легко устанавливается и прекрасно смотрится.
Брус окрашен и покрыт яхтным лаком в два слоя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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