Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка садовая Аксель, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка садовая Аксель
10 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Скамейка садовая Аксель - фото 1Скамейка садовая Аксель - фото 2Скамейка садовая Аксель - фото 3Скамейка садовая Аксель - фото 4
Новинка

Скамейка садовая Аксель

Артикул: CH-088-312
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Тик
Фотография товара Урна металлическая Тик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Недорогая лавочка идеально подходит для парка или сквера. Можно использовать её круглогодично, при любой погоде. Прочность и нанесение специального лакокрасочного покрытия высокого качества помогают конструкции выдерживать всевозможные температурные перепады. Защитная эмаль со временем не стирается и не изнашивается.

Плавность линий и продуманная эргономика позволяют размещать такую скамейку на территории детской площадки или школы. Опасные элементы и острые углы у изделия отсутствуют. Этим и обусловлена невероятная популярность. На сегодняшний день это одна из лучших моделей, представленных на отечественном рынке.
Очень удобная, практичная, крепкая и не дорогая скамейка для парков скверов, дворовых и детских площадок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Эфироск, светло серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Эфироск, светло серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Скамья Эфироск, светло серая

30
Фотография товара Скамья Велтион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Велтион, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Скамья Велтион

38
Фотография товара Скамья Астралон, светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Астралон, светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Скамья Астралон, светло-серая

41
Фотография товара Скамья Тамур с ящиком, палисандр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Тамур с ящиком, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена

Скамья Тамур с ящиком, палисандр

44
Фотография товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена

Скамейка парковая «Stone» 1600 мох

43
Фотография товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза

7
Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Митер, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от66 790
Оптовая цена

Скамейка садово-парковая Митер, 2000

14
Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, габбро диабаз

8
Фотография товара Скамья Garif от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Garif, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Скамья Garif

9
Фотография товара Скамейка Манифест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Манифест, произведённого компанией ChiedoCover
41 890

Скамейка Манифест

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, антрацит

46
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32
Настоящее фото товара Стол Люмина без оплетения, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стол Люмина без оплетения

50
Фотография товара Стол Зендив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол Зендив

37
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, капучино

11
В наличии 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, шампань

6
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench антрацит

74
В наличии 7 шт.
Фотография товара Скамья Вортикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Вортикс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Скамья Вортикс

49
Фотография товара Скамейка для сада ИЗ5/3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка для сада ИЗ5/3, произведённого компанией ChiedoCover
34 490
Оптовая цена

Скамейка для сада ИЗ5/3

35
Фотография товара Скамья парковая «Park» 1440 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая «Park» 1440 графит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Скамья парковая «Park» 1440 графит

42
Фотография товара Скамья Дрим 150, пропитка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дрим 150, пропитка, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Скамья Дрим 150, пропитка

44
В наличии 176 шт.
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Треллис, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Треллис, 2000

10
Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Скамейка бетонная без спинки Профил 2, габбро диабаз

13
Распродажа
Фотография товара Скамейка складная Кейт 150, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 150, серая, произведённого компанией ChiedoCover
4 69022
5 990 ₽

Скамейка складная Кейт 150, серая

26
В наличии 140 шт.
Настоящее фото товара Скамья пластиковая, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Скамья пластиковая, коричневая

5
Фотография товара Скамейка Гуре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Гуре, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Скамейка Гуре

7

Товар в корзине

Скамейка садовая Аксель
Скамейка садовая Аксель
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, антрацит

46
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности