Характеристики товара
Описание
Недорогая лавочка идеально подходит для парка или сквера. Можно использовать её круглогодично, при любой погоде. Прочность и нанесение специального лакокрасочного покрытия высокого качества помогают конструкции выдерживать всевозможные температурные перепады. Защитная эмаль со временем не стирается и не изнашивается.
Плавность линий и продуманная эргономика позволяют размещать такую скамейку на территории детской площадки или школы. Опасные элементы и острые углы у изделия отсутствуют. Этим и обусловлена невероятная популярность. На сегодняшний день это одна из лучших моделей, представленных на отечественном рынке.
Очень удобная, практичная, крепкая и не дорогая скамейка для парков скверов, дворовых и детских площадок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет