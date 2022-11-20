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Скамейка с высокой спинкой Тауэр - фото 1

Скамейка с высокой спинкой Тауэр

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина855 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес130 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветбежевый, черный

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