Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина855 мм
- Длина1200 мм
- Вес130 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветбежевый, черный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Конфигурация складных столов №4
Стол Лидер 2, 2400x900
Стол ФАВОРИТ-3, 1400x900
Стол ЛИРА-1, 1300x800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x900
Стол Маунт, коричневый
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый
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