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Стол уличный Порто - фото 1

Стол уличный Порто

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.

Каркас: сталь

Столешница: верзалит

Размеры столешницы: 700х700 мм

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Варианты столешницы

Стол уличный Порто - столешница в цвете Серебро WerzalitСеребро Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Вишня WerzalitВишня Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Белый WerzalitБелый Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Стол уличный Порто - столешница в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit

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