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Скамейка металлическая СП со спинкой - фото 1

Скамейка металлическая СП со спинкой

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 15 кг
Объем в упаковке 0.6 м3

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина1500/2000 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый, черный

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