Характеристики товара
Описание
Вес 15 кг
Объем в упаковке 0.6 м3
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина520 мм
- Глубина1500/2000 мм
- Вес15 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Цветкоричневый, черный
Вес 15 кг
Объем в упаковке 0.6 м3
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