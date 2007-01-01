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Скамья Эфироск, светло серая - фото 1Скамья Эфироск, светло серая - фото 2

Скамья Эфироск, светло серая

Артикул: CH-015-863
30 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 3-х человек. Садовая мебель приобретается для отдыха и обязана располагать к нему. Модели с анатомическими выверенными деталями конструкций в прямом смысле помогут расслабиться. Достаточно подлокотников, расположенных на комфортном уровне - безмятежный отдых на пару часов обеспечен. Изделие окрашено в светло-серый цвет.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 250 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота890 мм
  • Вес15,4 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки1800 мм
  • Вес упаковки15.75 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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В корзине

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