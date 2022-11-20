Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любую скамью
Уточняйте цену
Основные характеристики
- Материалспандекс, бифлекс
- ДетскоеНет
- Вид чехладля столов
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Чехол можно сшить на любую скамью
Уточняйте цену
|Ткань
|Ширина см
|Длина см
|Высота см
|Оптовая цена руб
|Спандекс
|30
|120/150/180
|45
|1190
|Спандекс
|30
|200
|45
|1390
|Бифлекс
|30
|120/150/180
|45
|1790
|Бифлекс
|30
|200
|45
|2090
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