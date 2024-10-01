Товар в корзине. Перейти
Сковорода алюминий литой, тефлон, черный - фото 1Сковорода алюминий литой, тефлон, черный - фото 2

Сковорода алюминий литой, тефлон, черный

Артикул: CH-059-219
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,815 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

15
В наличии 480 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л

14
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 560

Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 900

Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая

13
В наличии 52 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный

6
В наличии
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»

7
В наличии

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный

12
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Элит Шеф» алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Сковорода «Элит Шеф» алюминий

14
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст» чугун, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст» чугун, серый

15
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 770

Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сковорода голубая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода голубая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 740

Сковорода голубая сталь

13
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода трехслойная сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от11 700

Сковорода трехслойная сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Сковорода сталь нержавеющая, металлическая

12
В наличии

Товар в корзине

Сковорода алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода алюминий литой, тефлон, черный
от 8 760
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

15
В наличии 480 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л

14
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло

6
В наличии